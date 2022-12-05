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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni analistlerin tahminlerinden daha olumlu bir şekilde toparlandı ve son 6 ayın en yüksek seviyesine geldi.

05.12.2022 - 12:54 |
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -30,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi aralık ayında -21 puana çıktı. Analistler endeksin -27,6 puan seviyesine yükseleceğini düşünüyordu.

Endeks böylece haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. 

Cari endeks -29,5 puandan -20 puana yükseldi

Yatırımcı beklenti endeksi ise -32,3 puandan -22 puana çıktı ve mart ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi. 

ALMANYA'DA DA TOPARLANMA YAŞANDI

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da durum bölge geneline paralel bir seyir izledi. Sentix yatırımcı güven endeksi bir önceki ay başladığı yükselişini sürdürdü ve aralık ayında -30 puandan -20,3 puana çıktı. Böylece haziran ayından bu yana en yüksek seviye görüldü. 

Cari endeks -28 puandan -18,3 puana çıkarken, beklenti endeksi -32 puandan -22,3 puana yükseldi. 

Anket 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 248'i kurumsal olmak üzere 1.268 yatırımcı katıldı. 

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor. 

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