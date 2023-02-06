Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -17,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi şubat ayında -8 puana çıktı. Analistler endeksin -12,8 puan seviyesine yükseleceğini düşünüyordu.

Son 4 aydır yükselen endeks böylece 2022 yılı Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Aynı şekilde son 4 aydır yukarı yönlü seyreden cari endeks -19,3 puandan -10 puana yükseldi. Cari endeks 2022 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Yatırımcı beklenti endeksi ise -15,8 puandan -6 puana çıktı ve 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ALMANYA'DA DA TOPARLANMA YAŞANDI

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da durum bölge geneline paralel bir seyir izledi. Sentix yatırımcı güven endeksi önceki 3 ay yaşadığı yükselişini sürdürdü ve şubat ayında -16,5 puandan -6,8 puana çıktı. Böylece 2022 yılı Mart ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Cari endeks -18 puandan -8,8 puana çıkarken, beklenti endeksi -15 puandan -4,8 puana yükseldi.

Anket 2-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 261'i kurumsal olmak üzere 1.317 yatırımcı katıldı.