CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sabit kaldı
30.10.2020 - 14:33 | | AA

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katılaştığı ekim ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde sabit kaldı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sabit kaldı
ABONE OL

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,4 ile hizmetler, yüzde eksi 0,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,4 ile enerji izledi.

Enflasyon, ekim ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, İrlanda’da yüzde eksi 1,8, Estonya’da yüzde eksi 1,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,3, İspanya'da yüzde eksi 1, İtalya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,5 ve Fransa'da sıfır olarak tahmin edildi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama

    Son dakika... Depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Manisa'da deprem oldu mu bugün? Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Son depremler listesi

    Manisa'da deprem oldu mu bugün? Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Son depremler listesi

    Sıradaki Haber