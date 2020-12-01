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01.12.2020 - 14:04 | | AA

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği kasım ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde sabit kaldı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sabit kaldı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı seviyeyi korudu.

Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

Euro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,6 ile hizmetler, yüzde eksi 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,4 ile enerji izledi.

Enflasyon, kasım ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, Estonya'da yüzde eksi 1,3, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Slovenya'da yüzde eksi 1,1, İspanya'da yüzde eksi 0,9, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa'da yüzde 0,2 olarak tahmin edildi. 

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