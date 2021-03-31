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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ve üçüncü dalganın yaşandığı mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

31.03.2021 - 12:34 | | AA
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3 oldu.

Euro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 4,3 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 1,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6, İspanya'da yüzde 1,2 olarak tahmin edildi.

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