Euro Bölgesi'nin daralmasını bekliyor

Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılında daralacağını tahmin eden Credit Suisse, 2022 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde -0,2'ye indirdi.

Banka, 2022 yılında Euro Bölgesi üyeleri içinde en büyük daralmanın Almanya ve İtalya'da görüleceğini tahmin etti.

Credit Suisse, Euro Bölgesi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e düşürdü.