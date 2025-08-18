Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası daraldı

Avrupa Birliği'nin İstatistik Kurumu Eurostat'ın yayımladığı verilere göre Euro Bölgesi'nin AB dışı ülkelerle olan ticaret fazlası Haziran 2025'te önemli ölçüde daraldı. Bu gerilemenin başlıca nedeni, ihracattaki sınırlı artışa karşılık ithalatların keskin biçimde yükselmesi oldu.

Mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre Euro Bölgesi Haziran 2025’te 7,0 milyar euro ticaret fazlası verirken, bu rakam Haziran 2024’te 20,7 milyar euro seviyesindeydi. Bu da yıllık bazda yaklaşık %66’lık bir düşüş anlamına geliyor. AB dışı ülkelere ihracat %0,4 artışla 237,2 milyar euroya yükselirken, ithalatlar %6,8 artarak 230,2 milyar euroya ulaştı.

2025 yılının ilk yarısında, AB dışı ülkelere yapılan ihracat %3,9 artışla 1,49 trilyon euro, ithalat ise %4,9 artışla 1,39 trilyon euro olarak gerçekleşti. Bu durum, yılın ilk yarısındaki ticaret fazlasının 102 milyar eurodan 93,3 milyar euroya gerilemesine yol açtı.

Euro Bölgesi içi ticaret , yani blok içindeki ekonomik faaliyetler ise daha ılımlı bir seyir izledi. Haziran ayında %1,7 artışla 218,6 milyar euroya, yılın ilk yarısında ise %1,3 artışla 1,32 trilyon euroya ulaştı.

Mevsimsellikten arındırılmış Haziran 2025 verileri de benzer bir tablo çizdi. AB dışı ihracatlar bir önceki aya göre %2,4 azalarak 236,8 milyar euroya düşerken, ithalatlar %3,1 artarak 234 milyar euroya yükseldi. Böylece aylık ticaret fazlası Mayıs ayındaki 15,6 milyar eurodan, 2,8 milyar euroya geriledi.

2025’in ikinci çeyreğinde ihracat bir önceki çeyreğe göre %5,9 düşerken, ithalat %2,4 azaldı. Bu durum dış talepteki zayıflamaya ve ticaret dengesindeki değişime işaret ediyor. Euro Bölgesi içi ticaret Haziran ayında 216,6 milyar euro ile yatay seyretti ve iç talebin durağan olduğunu gösterdi.

Veriler, Euro Bölgesi'nin ihracatını güçlü bir şekilde sürdürse de, artan ithalat maliyetlerinin ticaret fazlası üzerinde baskı yarattığını gösteriyor. Ekonomistler, ithalat eğilimi bu şekilde devam ederse önümüzdeki çeyreklerde büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.