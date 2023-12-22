Euro, dolar karşısında 4 ayın en yükseğinde

Euro %0,22 kadar değer kazanarak 1,10298 dolar ile 10 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda ise 1,10242'den işlem görüyor.

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Euro bu ay dolar karşısında %1,2 değer kazanırken, kazanımların büyük bir kısmı Fed'in geçen hafta faiz oranlarında indirime gideceği tahmininde bulunmasının ardından geldi.