Euro, dolar karşısında geriledi

EUR/USD 1,03324 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye en son 30 Kasım 2022'de görülmüştü. Euro, ABD doları karşısında son 1 haftada yüzde 1,5, ay başından bu yana ise yüzde 4,2 değer kaybetti.

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Yaşanan bu değer kaybında ABD'de 5 Kasım seçimini kazanan Trump'ın uygulayacağı politikaların Euro Bölgesi ekonomisini yavaşlatacağı ve bunun ECB'nin Fed'den daha hızlı faiz indirmesine yol açacağı beklentileri rol oynadı.