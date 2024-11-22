Euro, dolar karşısında geriledi
Euro Bölgesi'nde PMI verisinin Kasım ayında hizmet sektörünün daraldığına ve imalat sektöründe resesyonun devam ettiğine işaret etmesinin ardından euro, ABD doları karşısında 2 yılın en düşük seviyesine indi.
22.11.2024 - 14:09 | | Foreks Haber
EUR/USD 1,03324 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye en son 30 Kasım 2022'de görülmüştü. Euro, ABD doları karşısında son 1 haftada yüzde 1,5, ay başından bu yana ise yüzde 4,2 değer kaybetti.
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Yaşanan bu değer kaybında ABD'de 5 Kasım seçimini kazanan Trump'ın uygulayacağı politikaların Euro Bölgesi ekonomisini yavaşlatacağı ve bunun ECB'nin Fed'den daha hızlı faiz indirmesine yol açacağı beklentileri rol oynadı.