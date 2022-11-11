Euro güçlendi, parite yeniden 1’in üzerinde

ABD’de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Küresel piyasaları etkileyen gelişmeyle Fed’in faiz artırımında frene basacağı tahminleri oluştu.

Muhtemel faiz frenlemesiyle dolar endeksi 111 seviyelerinden 107,7’ye kadar geriledi. Dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle Euro güçlenmeye başladı. Euro/dolar paritesi 1,02 ile 3 ayın zirvesini test etti. Öte yandan Euro, TL karşısında yukarı yönlü harekete geçerek bu sabah itibarıyla 19 liraya çıktı.