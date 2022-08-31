'Euro, sterlin karşısında değer kazanacak'

MUFG Bank'ın Avrupa Global Piyasalar Araştırma Bölümü Başkanı Derek Halpenny, bu ay sterlin karşısında yüzde 2,2 değer kazanan euronun önümüzdeki haftalarda da yükselişini sürdüreceğini öngördü.

Halpenny, İngiltere'de Muhafazakar Parti'de başkanlık için yarışan Liz Truss ve Rishi Sunak'ın İngiltere ekonomisini enerji krizinden korumak için yeterli politikalar ortaya koyup koyamayacakları, artan yaşam maliyetleri karşısında hanehalklarını destekleyip destekleyemeyecekleri belirsizliğinin sterline değer kaybettireceğini savundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ise enerji maliyetlerindeki artışı düşürmek için kısa vadede müdahaleye hazırlandığına dikkat çeken Halpenny, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay rekor bir faiz artırımı yapacağı beklentilerinin de euroya, sterlin karşısında destek vereceğini vurguladı.

Halpenny, euro/sterlin paritesinin önümüzdeki haftalarda 0,88 seviyesine kadar yükselmesini bekliyor. Parite bu sabah 0,8591'den işlem görüyor.