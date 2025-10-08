'Euronun küresel rolü güçlendirilmeli'

Lagarde, Euro Bölgesi'nin Washington ve başka yerlerde oluşturulan şoklar nedeniyle zarar gören masum bir izleyici konumunda olduğunu savundu.

Doların ardından dünyanın en çok kullanılan ikinci para birimi olan euro, bu yıl yatırımcıların politika belirsizliği nedeniyle ABD dolarından kaçarak altın ve birinci sınıf Avrupa tahvilleri gibi güvenli varlıklara yönelmesiyle keskin bir şekilde değer kazandı. Ancak 20 ülkeden oluşan para birliğinin yatırım yapılabilir nottaki devlet borcu ve hisse senedi piyasası, ABD'ye kıyasla nispeten küçük. Bu durum, benzer sermaye akışları durumunda bölgeyi oynaklık riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Lagarde, "Washington'da alınan politika kararlarının ve dünya çapında yapılan portföy tahsis kararlarının, üzerinde fazla etkimiz olmayan masum izleyicileriyiz. Bu sürdürülebilir bir konum değil. Başka yerlerde yaratılan şokları emen pasif bir güvenli liman olarak kalamayız. Kendi kaderini şekillendiren bir para birimi olmamız gerekiyor" dedi.

Lagarde, Avrupa'nın ABD'ye kıyasla daha zayıf performansının büyük ölçüde kendi yarattığı iç engellerden kaynaklandığını belirtti. "Parçalanmış düzenlemeler, vergi rejimleri, iflas kuralları ve tamamlanmamış sermaye piyasaları dahil" diyen Lagarde, yüksek enerji maliyetleri, düşük verimlilik ve ortak projeleri finanse etmekteki isteksizlik gibi yapısal zorlukların da büyük ölçüde kendi kontrollerinde olduğunu ifade etti.