Euronun ödemelerde kullanımı düştü
SWIFT (Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği) verilerine göre euronun uluslararası ödemeler için kullanımı nisan ayında son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.
18.05.2023 - 09:48 |
Euronun uluslararası ödemelerde payı azalırken Çin yuanının payı 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD dolarının kullanımı da arttı.
SWIFT verilerine göre nisan ayında uluslararası ödemelerde euronun kullanım oranı mart ayındaki yüzde 32,64'ten yüzde 31,74'e indi. ABD dolarının kullanımı yüzde 41,74'ten yüzde 42,71'e yükseldi.
Japon yeninin uluslararası ödemelerde kullanım oranı da nisan ayında, marttaki yüzde 4,78'den yüzde 3,51'e düştü.
Çin yuanının kullanım oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,29'a çıktı.
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