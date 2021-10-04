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Evergrande'nin borsadaki işlemleri durduruldu

Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Evergrande'nin Hong Kong Borsası'nda işlemleri durduruldu.

04.10.2021 - 08:27 | | Foreks
Evergrande'nin borsadaki işlemleri durduruldu

Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group ve bağlı ortaklığı Evergrande Property Services Group'un Hong Kong Borsası'nda işlem sıraları kapatıldı.

China Evergrande Group ve Evergrande Property Services Group tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda hisse senetleri ve şirketlerle ilişkili yapılandırılmış ürünlerin işlem sıralarının sabah saat 04.00 itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamalarda işlemlerin durdurulma nedenlerine yer verilmedi. Shenzhen merkezli olan China Evergrande Group, dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi.

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