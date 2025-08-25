Eximbank'tan 25,4 milyar dolarlık ihracat desteği

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatına 12,5 milyar dolar kredi, 12,9 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 25,4 milyar dolar tutarında destek sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmelerin ve ABD tarifelerinin etkisiyle artan ticari belirsizliklerin ön plana çıktığı bir dönem olduğunu belirtti.

Söz konusu dönemin Türkiye açısından ise enflasyonla mücadelede kayda değer ilerlemelerin sağlandığı bir geçiş dönemi olarak öne çıktığını ifade eden Güney, "Özellikle yılın ilk çeyreğinde küresel ticaretteki güçlü artışla birlikte, mal ihracatımız yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'ün üzerinde büyüme kaydetmiştir. Hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatımız yılın ilk yarısında 183 milyar dolara ulaşarak güçlü bir performans sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATÇILARA FİNANSMAN DESTEĞİ

Güney, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre destek tutarının yüzde 14 arttığını vurgulayarak, "İhracatçılarımıza uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla yılın ilk yarısında yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan 5,2 milyar dolar fon sağladık, bu tutarın 1,1 milyar doları sürdürülebilirlik temalı kaynaklardan oluşmaktadır." açıklamasında bulundu.

Bankanın tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasıyla euro, ABD doları ve Çin yuanı cinsinden toplam 1 milyar dolarlık yeni kaynak sağladıklarını bildiren Güney, bu fonların yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ'ler ile kadın girişimci KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması için kullanılacağını kaydetti.

Güney, faizsiz bankacılık alanında da yeni ürünler geliştirdiklerini aktararak, "İhracatçıların ihtiyaçlarına uygun murabaha ve eser finansmanı ürünlerini devreye aldık. Mevcut finansman ve alacak sigortası ürünlerimizi Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile uyumlu hale getirdik. İhracatçılarımızın ve katılım bankalarının talebi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı İhracat Destek Finansmanı Programını uygulamaya alarak katılım bankaları aracılığıyla kullandırmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

"KISA VADELİ YURTİÇİ ALACAK SİGORTASI ÜRÜNÜMÜZÜN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ"​​​​​​​

Türk Eximbank Genel Müdürü Güney, ihracatçıların finansman maliyetlerini azaltmak amacıyla alternatif teminatlarla kredi kullanımını yaygınlaştırdıklarını belirterek, banka teminat mektubunun yanı sıra İGE AŞ kefaleti, gerçek veya tüzel kişi kefaleti, menkul kıymet rehni ve ipotek karşılığında da kredi imkanı sunduklarının altını çizdi.

Alacak sigortasında ihracatçıların talepleri doğrultusunda birçok yenilik yaptıklarını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Alıcı limit tahsis süreçlerimizi hızlandırdık ve süresiz alıcı limit uygulamasını başlattık. Böylece ihracatçılarımızın ihtiyacına uygun alıcı limitlerine kısa sürede, kesintisiz olarak erişimine imkan tanıyoruz. İhracatçılarımızın yurt dışı satışları yanı sıra yurt içi vadeli mal ve hizmet satışlarını da güvence altına almak üzere sunduğumuz Kısa Vadeli Yurtiçi Alacak Sigortası ürünümüzün kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Alacak sigortası sektöründe yoğun olarak kullanılan modüler poliçe ve ciro bazlı poliçe yapısını uygulamaya aldık. Öte yandan daha çok ihracatçımıza ulaşmak amacıyla sigorta satış kanallarımızı çeşitlendirerek brokerler ve bankalar ile işbirlikleri kurmaya başladık."

Güney, bankanın desteklerinden yararlanan ihracatçı sayısının 18 bin 552’ye ulaşırken bu firmalar içindeki KOBİ’lerin payının yüzde 83 olarak gerçekleştiğini belirterek, "İhracat desteklerinin tabana yayılması stratejimiz doğrultusunda ihracatçı KOBİ’lerimize ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz. KOBİ’lere özel bankamız kaynaklı, azami 720 gün vadeli döviz kredilerinde yüzde 0,50, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 0,75 oranında faiz indirimi imkanı bulunmaktadır. İhracatçılarımızın küresel rekabet ortamında daha güçlü bir şekilde yer almaları ve ihracatlarını artırmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.