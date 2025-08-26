Eylül ayında Fed'den faiz indirimi bekleniyor

CME Group'un FedWatch aracına göre yatırımcılar 17 Eylül'de çeyrek puanlık bir faiz indirimi için %82'lik bir olasılık fiyatlarken, bu oran bir ay öncesine göre %62'den önemli ölçüde artış gösterdi. Ancak, sonraki indirimlerin hızı konusunda daha az kesinlik bulunuyor. Ekim ayı için ikinci bir indirimin gerçekleşme ihtimali sadece %42 iken, bu yıl toplam üç indirimin yapılma olasılığı %33 seviyesinde kaldı.

Uzmanlar, Fed'in daha hızlı bir gevşeme politikası izlemesi konusundaki şüphelerini dile getiriyor. BNY Baş Yatırım Yöneticisi Jason Granet, Powell'ın Eylül ayı için kapıyı "aralık bıraktığını" ancak "genişçe açmadığını" belirtirken, Morgan Stanley Baş Yatırım Yöneticisi Lisa Shalett ise enflasyon endişeleri ve ekonominin dayanıklılığı göz önüne alındığında Eylül ayındaki indirim ihtimalini %50 olarak görüyor.

Shalett, ayrıca Fed'in faiz indirimlerinin hisse senedi piyasası üzerindeki etkisini sorgulayarak, bir durgunluk olmaması halinde faiz indirim döngüsünün yüzeysel kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Yardeni Research'ün başkanı Ed Yardeni, 2024'teki gibi Fed'in faiz indirimlerinin tahvil getirilerinde tersine bir hareketle sonuçlanabileceği ve bunun Beyaz Saray'ın borçlanma maliyetlerini düşürme ve konut piyasasını canlandırma hedeflerini engelleyebileceği konusunda uyarıyor. Buna rağmen Yardeni, hisse senedi piyasalarına ilişkin iyimser bakış açısını koruyor ve S&P 500'ün yıl sonunda 6.600'e, 2026'da ise 7.500'e ulaşabileceğini öngörerek, Fed'in faiz indirimlerinin bu hedefleri daha da muhafazakar hale getirebileceğini belirtiyor.