Geri Dön
UzmanparaFacebook'un satın alma teklifine soruşturma
HaberlerUzmanpara Haberleri Facebook'un satın alma teklifine soruşturma

Facebook'un satın alma teklifine soruşturma

Avrupa Birliği (AB), dijital platform Facebook'un müşteri ilişkileri yönetimi şirketi Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin rekabet soruşturması başlattı.

03.08.2021 - 07:32 | | AA
Facebook'un satın alma teklifine soruşturma

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, teklif edilen satın alma işleminin müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı piyasasında rekabeti azaltacağı ve Facebook'un reklam piyasasındaki konumunu daha da güçlendireceği endişesine neden olduğu kaydedildi.

Facebook, daha önce Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    son dakika...145 yangın kontrol altına alındı! 9'u devam ediyor

    son dakika...145 yangın kontrol altına alındı! 9'u devam ediyor

    Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cesedi bulundu

    Sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cesedi bulundu

    Doğu Karadeniz'den 842 milyon 641 bin dolarlık ihracat

    Doğu Karadeniz'den 842 milyon 641 bin dolarlık ihracat

    Melinda ve Bill Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaşacaklar

    Melinda ve Bill Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaşacaklar

    ABD'de silahlı saldırı! 3 öldü, 1 yaralı

    ABD'de silahlı saldırı! 3 öldü, 1 yaralı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ALES başvuru kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

    ALES başvuru kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

    Sıradaki Haber
    2 bin 840 lira ödeniyor! Başvuran alıyor

    2 bin 840 lira ödeniyor! Başvuran alıyor

    Sıradaki Haber
    ABD'den çift aşı olanlara Delta uyarısı

    ABD'den çift aşı olanlara Delta uyarısı

    Sıradaki Haber
    son dakika...145 yangın kontrol altına alındı! 9'u devam ediyor

    son dakika...145 yangın kontrol altına alındı! 9'u devam ediyor

    Sıradaki Haber