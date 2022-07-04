'Faiz artırımı 25 baz puan ile başlamalı'

Letonya ve Litvanya merkez bankası başkanlarının ilk faiz artırımının 50 baz puan olması görüşüne katılmayan Müller, 50 baz puan artırım için eylül ayının beklenmesi gerektiğini savundu.

Müller, "Enflasyon görünümü dikkate alındığında temmuz ayında faiz oranlarının artırılmasına 25 baz puan ile başlanması uygun olur. Eylül ayında 50 baz puan artırım ile devam edilmeli" diye konuştu.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, ECB'nin faiz oranlarını önceden düşünülenden daha hızlı artırdığını görmek istediklerini söyledi.

Sewing enflasyondaki hızlı yükselişin gelecek yıl küresel bir resesyon yaşanma riskini artırdığını da vurguladı.