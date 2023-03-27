'Faiz artırımı için neden çok açıktı'

CNN'e konuşan Barkin, "Enflasyon yüksek, talepte düşüş görünmedi. Bu ortamda faiz artırımı için neden açıktı" diye konuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, FOMC toplantısı sonrası yaptığı açıklamada politika yapıcıların bankacılık sektöründeki gerilim ışığında faiz artırımlarına ara vermeyi de değerlendirdiklerini ifade etmişti. Ancak Barkin'in açıklamaları politika yapıcıların bu konuda çok endişeli olmadıklarını gösterdi.

Kendisinin odak noktasının enflasyonu aşağı getirmek olarak devam ettirdiğini belirten Barkin, "İnsanlar bizden enflasyonu kontrol altına almamızı istiyor. Bizim görevimiz de bunu yapmak" diye konuştu.