'Faiz artırımı konusunda işimiz bitmedi'

Joachim Nagel uygulanmakta olan para politikasının enflasyonu frenleme konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Deutschlandfunk Radyosu'na konuşan Nagel, "Geçtiğimiz hafta daha büyük bir faiz artırımına gidebilirdi. Daha küçük adım ve bilanço küçültme doğru adım oldu. Hala çekirdek enflasyon konusunda yapılacak iş var. Faiz artırımı konusunda işimiz henüz bitmedi. Ancak faiz artırımlarının nihai bölümüne geliyor olabiliriz" dedi.