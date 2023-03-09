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'Faiz artırımı konusunda karar vermedik'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell mart ayı toplantısında neredeyse kesin olan faiz artışının ne ölçüde olacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

09.03.2023 - 09:05 |
'Faiz artırımı konusunda karar vermedik'

Powell yarıyıl Para Politikası Raporu'nun ikinci gün sunumunda ABD Kongresi'nde konuştu.

Powell, "Mart toplantısı hakkında herhangi bir karar vermedik, ek verileri görene kadar bunu yapmayacağız" dedi.

Fed Başkanı, "Önceden belirlenmiş bir yolda değiliz. Yaklaşan veriler yetkililerin bir sonraki toplantısında '25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı?' faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını belirlemeye yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Fed'in faiz oranı yüzde 4,50-4,75 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bu ayki faiz toplantısı 21 Mart'ta başlayacak ve sonuçları 22 Mart'ta açıklanacak.

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