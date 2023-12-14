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'Faiz artırımı zirveye yakın'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz artırımının zirvesinde veya zirveye yakın olduğunu söyledi.

14.12.2023 - 09:09 | | Foreks Haber
'Faiz artırımı zirveye yakın'

Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi muhtemelen tamamladığını, ancak gerekirse tekrar harekete geçme seçeneğini açık tuttuğunu söyledi. 

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Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin son toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Politika faizimizin sıkılaştırma döngüsünün zirvesinde ya da zirveye yakın olduğuna inanırken, ekonomi tahmincileri şaşırttı" dedi. 

"Uygun olması halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız" diyen Powell, "Yetkililer, faiz oranlarını daha da yükseltmenin uygun olacağını düşünmediklerini, ancak ihtiyaç duyulması halinde bu olasılığı da masadan kaldırmak istemediklerini ifade etti. Faizler konusunda yeterince şey yaptık, ancak bundan henüz tamam olarak emin değiliz" diye konuştu.

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