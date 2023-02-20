'Faiz artırımları henüz yeterli etkiyi yapmadı'

Michelle Bowman son açıklanan verilerin Fed'in şu ana kadar attığı adımlarda yeterince büyük bir etki göstermediğini işaret ettiğini savundu ve yüksek enflasyonu aşağı getirmek için faizleri artırmak konusunda daha fazla şey yapılması gerektiğini söyledi.

Bankacılar ile bir araya gelen Bowman, "Son gelen veriler bana göre yavaşlayan bir ekonomiye işaret etmiyor. Şu ana kadar gelen veriler bana attığımız adımların bu noktada yeterince etkili olmadığını gösteriyor. Federal fon faizi yeterince sınırlayıcı seviyeye ulaşana kadar faiz artırımlarına devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bowman faizin henüz olması gereken yere gelmediğini vurguladı.