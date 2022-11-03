'Faiz artırımlarını duraklatmak için çok erken'

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell faiz artırım büyüklüğünün aralık ayı toplantısında düşürülebileceğini ancak faiz artırımlarının duraklatılmasını konuşmak için çok erken olduğunu ifade etti.

Fed'in bu yıl dördüncü kez federal fon faizini 75 baz puan artırmasının ardından değerlendirmelerde bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Powell, "Faiz artırım büyüklüğünün son artırımlardan daha küçük olma zamanı geliyor. Aralık toplantısında bu olabilir" ifadelerini kullandı.

Ancak Powell aralık toplantısında yapılacak faiz artırımı konusunda şimdiden verilmiş bir karar bulunmadığını açıklanacak verilerin kararlarına yön vereceğini de vurguladı.

Gazetecilerden gelen soruları yanıtlarken para politikasını sıkılaştırmakta aşırıya kaçtıklarını düşünmediklerini, böyle bir durumun olması halinde ellerindeki araçları kullanarak buna yanıt vereceklerini belirten Powell, "Biz yeterince sıkılaştırma yaptığımızdan, politikayı erkenden gevşetmediğimizden emin olmak istiyoruz. Eğer yeterince sıkılaştırmazsak enflasyon kemikleşebilir" dedi.

"Faiz artırımlarını duraklatmayı düşünmek için çok erken, faizler konusunda hala alacak yolumuz var" ifadelerini de kullanan Powell, Fed'in faizlerin nereye kadar gitmesi gerektiğine yönelik tahminlerini aralık ayında güncelleyeceğini vurguladı.

Fed Başkanı ayrıca ABD ekonomisinde bir yumuşak iniş olasılığının azaldığını da anlattı. "Bir yumuşak iniş mümkün ancak faizler daha yukarı gittikçe bir yumuşak iniş zorlaşıyor" diye konuşan Powell, "Hiç kimse bir resesyon olup olmayacağını bilmiyor. Veya hiç kimse resesyonun ne kadar kötü olacağını bilmiyor" dedi.