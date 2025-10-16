'Faiz artışı yeniden düşünülmeye başlanmalı'

Tamura, "Olası hızlı politika faizi artışlarından kaynaklanacak gelecekteki şokları önlemek için, bankanın artık politika faizini yükseltmeye karar verme aşamasında olduğuna inanıyorum" dedi.

Tamura, bankanın en azından yaklaşık %1 civarındaki bir seviyeye doğru faizleri yükseltmeye başlaması gerektiğini ifade etti. Eğer banka politika faizini çok geç yükseltir ve fiyatlar beklenenden önemli ölçüde yüksek seyrederse, fiyatları istikrara kavuşturmak için hızlı faiz artışları yapmak zorunda kalabileceğini ve bunun Japonya ekonomisine önemli zarar verebileceğini vurguladı.

BoJ'un Eylül toplantısında, Tamura fiyatların aşırı yükselmeye devam etme riski nedeniyle politika faizinin mevcut %0,5'ten %0,75'e yükseltilmesini önermiş, ancak bu teklif kurul üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedilmişti.

Tamura, enflasyon hedefine beklenenden daha erken ulaşılma ihtimali olduğunu belirterek, fiyat risklerinin daha çok yukarı yönde olduğu görüşünü paylaştı. İşlenmiş gıda ve dışarıda yemek yeme fiyatlarındaki artışların zaman farkıyla gerçekleşebileceğini, bu nedenle daha yakından izleme çağrısında bulundu. Gıda fiyatlarının yükselmeye devam etme olasılığının güçlü olduğunu ve bunun hanehalkının enflasyon beklentileri üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini, bunun da fiyatları daha da artırabileceğini söyledi.