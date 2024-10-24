'Faiz artışlarının boyutunu belirlemek zor'

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda çarşamba günü yaptığı açıklamada, %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmanın "hala zaman aldığını" söyleyerek, merkez bankasının ülkenin hala sıfıra yakın olan faiz oranlarını artırma konusunda dikkatli davranacağının sinyalini verdi.

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Ueda, ekonomiyi ne dizginleyecek ne de canlandıracak bir faiz oranı seviyesine ilişkin belirsizliğin, borçlanma maliyetlerinde gelecekteki artışların ne kadar büyük olacağına karar vermeyi zorlaştırdığını söyledi. Ancak Ueda, "nötr oran" olarak bilinen oran için geniş bir tahmin aralığı olduğunu ve bunun oranların ne kadar yükseleceğini tahmin etmeyi zorlaştırdığını söyledi. Ueda, "Bundan sonra faiz artışlarının uygun boyutunu belirlemek çok zor" dedi.

Ancak faiz oranlarını artırmada çok yavaş hareket etmenin maliyeti konusunda da uyarıda bulunan Ueda, bunun spekülatörlere ithalat maliyetlerini artıran istenmeyen bir yen düşüşünü tetiklemek için bir bahane verebileceğini söyledi.

IMF tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Ueda, "Büyük bir belirsizlik söz konusu olduğunda, genellikle temkinli ve kademeli bir şekilde ilerlemek istersiniz. Ancak buradaki sorun, çok kademeli bir şekilde ilerlerseniz ve faizlerin çok uzun bir süre düşük seviyelerde kalacağına dair beklentiler yaratırsanız, bu sorunlu hale gelebilecek büyük bir spekülatif pozisyon birikimine yol açabilir" dedi.