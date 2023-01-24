'Faiz beklentileri aşarsa euro yükselir'

"Euro Bölgesi ekonomileri kış döneminde beklenenden daha iyi iş çıkarıyor gibi görünüyor. Ekonomilerde keskin bir yavaşlama olmaz ise ECB faiz artırımlarını halihazırda beklenenden daha öteye taşımak konusunda baskı altında olacaktır" değerlendirmesini yapan Hardman, euro/dolar paritesinin 2022 yılı Mart ayında görülen 1,10'un üzerini yeniden test edebileceğini vurguladı.

Rabobank Stratejisti Jane Foley ise euro için iyimserliğin kısa vadede devam edebileceğini ancak piyasanın Avrupa'nın enerji krizinin olası yeni aşaması ile karşı karşıya olduğu ortamda uzun süre devam edemeyeceğini savundu.

"Enerji Avrupa'nın ekonomik görünümüne yönelik ciddi bir risk olmaya devam ediyor" diye konuşan Foley, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek kış için hazırlık yapmaya başlaması ile birlikte enerji fiyatlarının yükselmeye başlamasının euroyu baskı altına alacağını öngördü.

Foley, euro/dolar paritesi için gelecek aya yönelik beklentisini 1,09 olarak belirtirken, 3 ayda 1,06'ya gerileyeceğini tahmin etti.