'Faiz enflasyon gerileyene kadar yüksek kalmalı'

Financial Times'a konuşan Barkin, "Faiz oranları ekonominin enflasyonu aşağı getirmek için yeterince sıkıştırıldığı bir seviyeye gelmesini sağlayacak düzeyde yükseltilmeli. Reel faizlerinin hedefi pozitif bölgeye ulaşmak ve benim niyetim de faizleri enflasyonu düşürmeye başladığımız zamana kadar yükseltmek" dedi.

Eylül toplantısında faizin kaç puan artırılmasına destek vereceğine henüz karar vermediğini belirten Barkin, "ABD ekonomisi hala büyüyor ve ivme durmadı. İş gücü piyasası hala çok sıkı" ifadelerini kullandı.