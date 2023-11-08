Faiz indirimi beklentileri sterlini zayıflattı

Pesole'ye göre Pill, ekim ayında enflasyonda keskin düşüş olacağını söyledi ve BoE yetkililerinin "Uzun süre daha yüksek bir faizi zorlama" yönündeki önceki çabalarıyla çelişerek, 2024 ortalarında faiz indirimlerini ima etti.

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"BoE beklentilerinde daha fazla güvercin fiyatlandırma için alan görünüyor" ifadelerini kullanan Pesole, piyasaların Ağustos 2024'e kadar 30 baz puanlık BoE faiz indirimi fiyatladığını ve bunun ABD ve Euro Bölgesi beklentilerine kıyasla oldukça mütevazı göründüğünü söyledi.

Sterlin/dolar paritesi şu sıralarda yüzde 0.27 oranında düşüşle 1.22 seviyesinde bulunuyor.