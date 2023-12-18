'Faiz indirimi fiyatlamasında aşırıya kaçıldı'

Bostjan Vasle, ECB'nin politika görünümünü yeniden değerlendirebilmesi için en azından bahara kadar zamana ihtiyacı olacağını ve mart veya nisan ayında faiz indirimine ilişkin piyasa beklentilerinin erken olduğunu söyledi.

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Piyasanın 2024'te 150 baz puanlık faiz indirimi beklentileri göz önüne alındığında finansman koşullarının artık yeterince kısıtlayıcı olmayabileceğini savunan Vasle, "Piyasanın faiz oranlarındaki indirime yönelik beklentileri, hem kesintilerin başlangıcı hem de hamlelerin tamamı açısından erken" dedi.

Vasle, "Piyasa fiyatlaması kısıtlama seviyesini düşürdü ve faiz oranlarına fiyatlandırılan bu son uzlaşma, enflasyonu hedefe döndürmek için uygun duruşla tutarsız" ifadelerini de kullandı.

Piyasalar artık mart ayında bir faiz indirimi ihtimalini yüzde 50-50 olarak görüyor, faiz indirimi nisan ayına kadar tamamen fiyatlanıyor ve haziran ayına kadar ikiden fazla hamle bekleniyor.

Ancak Vasle, ECB'nin duruşunu gözden geçirmeyi düşünebilmesi için ilk çeyreğin sonunu görmesi gerekebileceğini savundu.

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Vasle, "Ocak toplantısından önce sınırlı sayıda yeni veri alacağız. Bu nedenle enflasyon, büyüme, maliye politikası ve iş gücü piyasası hakkında daha fazla bilgi almamız mart veya nisan ayından önce olmayacak. Altta yatan eğilimleri daha iyi anlamamız gerekecek ve yeni tahminlere de ihtiyacımız var. Enflasyon yılın başında tekrar artabilir ve daha sonra gelecek yılın ilk yarısında %2,5 ile %3 koridorunda seyredebilir. Dolayısıyla bu dönem boyunca fiyat artışını bekleyip gözlemlemek ve görünümümüzü yeniden değerlendirmek uygun olur" dedi.