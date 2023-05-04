'Faiz indirimi için çok erken'

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun geçtiğimiz yıl iyileştiğini, fiyat baskılarını hafifletme mücadelesinin sona ermekten uzak olduğunu söyledi. Powell, Fed fon faiz oranının yeterince sınırlayıcı bir seviyeye geldiğini söylemek için daha fazla veri görmek gerektiğini vurguladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Powell, "Enflasyon yüzde 2 olan uzun vadeli hedefimizin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor. Enflasyon geçen yılın ortasından bu yana bir miktar yavaşladı, ancak enflasyon baskıları yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.

Uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin "iyi çıpalanmış" olduğunu ifade eden Powell, Fed'in maksimum istihdamı desteklemeye ve satın alma gücünü güçlendirmeye odaklı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Basın toplantısında gelen soruları yanıtlayan Powell, Fed fon faiz oranının yeterince sınırlayıcı seviyeye gelip gelmediğine karar vermek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirterek "Faiz oranının sınırlayıcı bir seviyeye geldiğini şu anda güvenle söylememiz mümkün değil" dedi.

İş gücü piyasasında zayıflık işaretlerinin ABD ekonomisi için "yumuşak iniş" patikasının masadan kalkmadığını gösterdiğini de anlatan Powell, "Bu konuda söz vermiyoruz, bana göre iş gücü piyasasını işsizlik oranında büyük artışlara yol açmadan soğutmaya devam etmek mümkün. Ücret artışları daha sürdürülebilir seviyelere geri geliyor. Bir resesyondan kaçınmanın resesyona girmekten daha büyük olasılık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Faiz indirimi için ise çok erken olabileceğini savunan Powell, "Eğer Fed üyeleri haklı çıkarlar ise faiz indiriminin biraz zaman alması akla yatkın geliyor. Komite enflasyonun çok çabuk aşağı gelmeyeceğini öngörüyor. Eğer bu tahmin doğru ise, faizi indirmek uygun olmaz ve biz de faizi indirmeyiz" diye konuştu.