'Faiz indirimi ihtiyacı bulunmuyor'

Muller, enflasyonun hedeflenen seviyelerde olduğunu ve ekonomideki büyümenin yakın gelecekte iç talepten kaynaklanacağını vurguladı.

Muller yaptığı açıklamada, "Faiz oranlarının büyümeyi hafifçe desteklemesi ve enflasyonun istediğimiz seviyede olması nedeniyle şu anda daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Büyüme yakın gelecekte iç talep kaynaklı olacak" dedi.