'Faiz indirimi ihtiyacı bulunmuyor'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller, bankanın şu anki para politikasının hafif destekleyici olduğunu ve faiz oranlarını daha fazla düşürmeye gerek olmadığını belirtti.

19.09.2025 - 16:06 | | Foreks Haber
Muller, enflasyonun hedeflenen seviyelerde olduğunu ve ekonomideki büyümenin yakın gelecekte iç talepten kaynaklanacağını vurguladı.

Muller yaptığı açıklamada, "Faiz oranlarının büyümeyi hafifçe desteklemesi ve enflasyonun istediğimiz seviyede olması nedeniyle şu anda daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Büyüme yakın gelecekte iç talep kaynaklı olacak" dedi.

