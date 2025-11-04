'Faiz indirimi kararı uygun bir adımdı'

Canlı Borsa
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekim ayındaki faiz indirimi kararının uygun olduğunu söyledi.

04.11.2025 - 10:57 | | Foreks Haber
Daly, para politikasının hala ılımlı düzeyde sıkılaştırıcı kalması gerektiğini belirterek, aralık ayındaki faiz kararı konusunda açık fikirli olduğunu ifade etti.

Bu yıl yapılan toplam 50 baz puanlık faiz indiriminin Fed’i daha iyi bir konuma getirdiğini vurgulayan Daly, enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiğini ve fiyat baskılarını düşürmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Daly ayrıca, Fed içinde önceki dönemlere kıyasla daha fazla bir görüş ayrılığı bulunmadığını dile getirdi.

