'Faiz indirimleri konusunda temkinli olacağım'

Logan, ekonomiyi güçlü tüketici harcamaları, yüksek varlık değerleri ve iyileşen güven ile dayanıklı olarak nitelendirdi. Ancak, yeni ithalat tarifelerinin etkisini hesaba katmasa bile fiyat baskılarının devam ettiğini belirtti.

Logan, "Fiyat istikrarını tamamen geri kazanmak için iş gücü piyasasındaki durgunluğun biraz daha artması muhtemelen gerekli olacaktır. Faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunda temkinli davranacağım. FOMC'nin %2 enflasyon hedefine bağlı kalması çok önemlidir" diye konuştu.

Fed, 17 Eylül'de faizleri çeyrek puan düşürerek referans faiz oranını %4-4,25'e indirdi ve daha fazla indirim yapılabileceğinin sinyalini verdi. Logan, bu hamleyi artan işsizliğe karşı bir önlem olarak desteklerken, politikanın sadece "ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı" olduğunu vurguladı ve "Yanlışlıkla uygun olmayan bir gevşeme politikasına geçmeden ek faiz indirimleri yapmak için nispeten az alan olabilir" dedi.

Logan'ın yorumları, yetkililerin bir sonraki politika toplantıları öncesinde, devam eden enflasyon ile yavaşlayan küresel büyümeyi karşılaştırırken Fed içindeki görüş ayrılıklarını vurguluyor.