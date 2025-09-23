'Faiz indirimlerinde daha agresif olunmalı'

Trump tarafından Fed’e atanan Miran, New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada faizlerin %2,5 seviyelerine çekilmesi gerektiğini savundu.

Miran, azalan göçmen nüfusu, artan gümrük vergileri gelirleri ve yaşlanan nüfus gibi yapısal değişimlerin, ekonomideki enflasyon baskılarını azalttığını söyledi. Bu gerekçeyle Fed’in uyguladığı sıkı para politikasının aşırı olduğunu belirten Miran, "Politika şu anda çok kısıtlayıcı ve ekonomik büyümeyi gereksiz şekilde baskılıyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek %4,0-4,25 aralığına çekmişti. Ancak Miran, bu indirimin yetersiz olduğunu düşünerek 50 baz puanlık indirim yönünde oy kullandı. 12 üyeden sadece Miran farklı oy kullandı.