Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Faiz indirimlerinin devam etmesi muhtemel'
HaberlerUzmanpara'Faiz indirimlerinin devam etmesi muhtemel'

'Faiz indirimlerinin devam etmesi muhtemel'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey faiz indirimlerinin önümüzdeki yıl da devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

04.12.2024 - 13:02 | | Foreks Haber
'Faiz indirimlerinin devam etmesi muhtemel'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, önümüzdeki yıl faiz oranlarında kademeli indirimlerin muhtemel olduğunu yineledi ve enflasyondaki düşüş sürecinin iyice yerleştiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Financial Times Global Boardroom etkinliğinde konuşan Bailey, “Bu tür bir dezenflasyon süreci artık iyice yerleşmiş durumda. Hala katedilmesi gereken bir mesafe var, çünkü enflasyon yaz boyunca hedefe inmiş olsa da bir süredir muhtemelen hedefin biraz üzerine çıkacağımızı söylüyorduk” dedi.

Icardi'den Wanda Nara'ya Johnny Depp göndermesi!

Icardi'den Wanda Nara'ya Johnny Depp göndermesi!

Bu kadarına da pes! Köpek Velisi Buket Özgünlü bağışlarla 1.1 milyonluk estetik yaptırmış

Bu kadarına da pes! Köpek Velisi Buket Özgünlü bağışlarla 1.1 milyonluk estetik yaptırmış