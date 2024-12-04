'Faiz indirimlerinin devam etmesi muhtemel'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, önümüzdeki yıl faiz oranlarında kademeli indirimlerin muhtemel olduğunu yineledi ve enflasyondaki düşüş sürecinin iyice yerleştiğini sözlerine ekledi.

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Financial Times Global Boardroom etkinliğinde konuşan Bailey, “Bu tür bir dezenflasyon süreci artık iyice yerleşmiş durumda. Hala katedilmesi gereken bir mesafe var, çünkü enflasyon yaz boyunca hedefe inmiş olsa da bir süredir muhtemelen hedefin biraz üzerine çıkacağımızı söylüyorduk” dedi.