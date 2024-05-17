'Faiz indirmeden önce birkaç veriye ihtiyaç var'

SEB Research Baş Stratejisti olan Jussi Hiljanen, Fed'in faiz indirimleri için yeşil ışık yakmadan önce birkaç zayıf temel veri turuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

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SEB Research'ün baz senaryosuna göre 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin faizi sonbaharda %4,25-4,50 aralığında işlem görecek. Piyasalar, Eylül ve Aralık aylarında beklenen gevşeme ile birlikte 2024 yılı için 47 baz puanlık Fed faiz indirimi fiyatlıyor.