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Uzmanpara 'Faiz indirmeden önce birkaç veriye ihtiyaç var'
Haberler Uzmanpara 'Faiz indirmeden önce birkaç veriye ihtiyaç var'

'Faiz indirmeden önce birkaç veriye ihtiyaç var'

SEB Research, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirmeden önce birkaç zayıf veriye ihtiyacı olduğunu söyledi.

17.05.2024 - 09:56 | | Foreks Haber
'Faiz indirmeden önce birkaç veriye ihtiyaç var'

SEB Research Baş Stratejisti olan Jussi Hiljanen, Fed'in faiz indirimleri için yeşil ışık yakmadan önce birkaç zayıf temel veri turuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

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SEB Research'ün baz senaryosuna göre 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin faizi sonbaharda %4,25-4,50 aralığında işlem görecek. Piyasalar, Eylül ve Aralık aylarında beklenen gevşeme ile birlikte 2024 yılı için 47 baz puanlık Fed faiz indirimi fiyatlıyor.

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