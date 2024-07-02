'Faiz indirmek için acelemiz yok'

Lagarde, ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Hedefin üzerinde enflasyon risklerinin geçtiğinden emin olmak için yeterli veri toplamamız zaman alacaktır. Güçlü iş gücü piyasası, yeni bilgi toplamak için zaman ayırabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

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Lagarde, "Gelecekteki enflasyonla ilgili olarak özellikle karlar, ücretler ve verimlilik arasındaki bağın nasıl gelişeceği ve ekonominin yeni arz yönlü şoklardan etkilenip etkilenmeyeceği konusunda hala bazı belirsizliklerle karşı karşıyayız. Hedefin üzerinde enflasyon risklerinin geçtiğinden emin olmak için yeterli veri toplamamız zaman alacaktır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz çeyrekte büyümenin ılımlı bir şekilde artmasına rağmen bloğun resesyondan kaçınacağının hala kesin olmadığı uyarısında bulunan Lagarde, "'Yumuşak iniş hala garanti değil. Büyüme görünümünün belirsizliğini koruduğu gerçeğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor" diye konuştu.