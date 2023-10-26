Faiz kararı sonrası borsada son durum
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.23 oranında yükselişle 7516 puan seviyesinden başladı. Bugün saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Peki kritik gelişme sonrası piyasada son durum ne? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 1.23 oranında yükselişle 7516 puan seviyesinden başladı.
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI
Öte yandan bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Banka piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesinden yüzde 35'e çıkardı.
Faiz kararı öncesinde 2.13 oranında yükselişle 7582 puandan işlem gören BIST 100 endeksi karar sonrası hareketlendi.
Endeks şu sıralarda 0.83 oranında artışla 7487 puan seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 7648 puan seviyesi test edildi.
Bankacılık endeksi yüzde 0.76 oranında yükselişle 7849 puan, sanayi endeksi yüzde 1.11 oranında artışla 12148 puan seviyesinde hareket ediyor.