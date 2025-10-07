'Faiz kararında veri odaklı hareket edeceğiz'

Milliyet App
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz kararlarında veri odaklı hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Yılın ikinci yarısında büyüme beklemeye devam ettiklerini belirten Lagarde, ancak bu büyümenin yılın ilk yarısına kıyasla daha zayıf olacağını ifade etti.

ECB’nin kur hedefi olmadığını söyleyen Lagarde, yine de kurun fiyatlar üzerindeki etkisini yakından izlediklerini kaydetti. Para politikasında ise şu an itibarıyla iyi bir noktada olunduğunu dile getirdi.

