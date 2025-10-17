Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Faiz konusunda daha temkinli ilerlenmeli'
HaberlerUzmanpara'Faiz konusunda daha temkinli ilerlenmeli'

'Faiz konusunda daha temkinli ilerlenmeli'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, yüksek enflasyonun inatçılığını kabul ederek gelecek yıl boyunca ana faiz oranını düşürmede daha temkinli bir tempoda ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

17.10.2025 - 15:33 | | Foreks Haber
'Faiz konusunda daha temkinli ilerlenmeli'

BoE Para Politikası Komitesi'nin, Ağustos 2024'ten bu yana her üç ayda bir çeyrek puanlık indirimiyle gösterge faiz oranını beş kez düşürdüğünü hatırlatan Pill, bu temponun yavaşlatılması çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Pill, "Para Politikası Komitesi, yüzde 2 hedefine doğru dezenflasyonun devamını sağlamak için bu noktadan itibaren para politikası kısıtlamasını geri çekerken daha temkinli bir tempo benimsemeli" dedi.

Lucescu, Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet etti! Rumen basınına itiraf

Lucescu, Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet etti! Rumen basınına itiraf

YÖK Başkanı Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersleri sistemden çıkarın

YÖK Başkanı Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersleri sistemden çıkarın