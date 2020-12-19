Faiz Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Negatif Faiz, Bileşik Faiz Ve Reel Faiz Ne Anlama Gelir?

Hem bankalar açısından hem de ekonomik yönden günlük yaşamda faiz birçok defa insanın karşısına çıkar. Hem olumlu hem de olumsuz yönde ön plana gelen faiz, parasal veya yatırımsal açıdan hayatın en önemli parçalarından biridir.



Faiz Nedir?



Kısa bir anlatımla borç verilen paranın fiyatına faiz denmektedir. Genel açıdan ele alındığı zaman ise, herhangi bir miktar üzerinden borç alındığı zaman, bu borç ödenirken gerçekleştirilen nemalandırma işlemi de denmektedir. Bu doğrultuda başka bir tabirle ödünç olarak verilmiş bir paranın, geriye ödenirken ödünç kirasının da verilmesi şeklinde anlatılabilir. Tabii çok geniş kapsamlı bir tanımı olduğu için genel açıdan bu şekilde ele almak mümkün. Miktara ve borcun ödenme süresine bağlı olarak, aynı zamanda söz konusu piyasalarda ele alındığında faiz miktarı değişkenlik gösterebilmektedir.



Faiz Çeşitleri Nelerdir?



Genel olarak borç ve alacak veya uygulanmış olan faiz, borcun yapısı ile vadesine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak faizin birçok değişik çeşidi bulunur. Özellikle bu konuda bankaların uyguladığı faiz konusunda, birbirinden değişik çeşitler yer almaktadır.



- Banka faizleri

- Mevduat faizleri

- Kredi Faizleri

- Devlet faizleri

- Tahvil ve bono faizi

- Gösterge faizi



Bu faiz çeşitlerinden bazıları bankalar kapsamında bazı ise devlet kurumları üzerinden gerçekleştirilen oranlardır.



Negatif Faiz Ne Anlama Gelir?



Merkez bankalarının bankalara uygulamış olduğu faize negatif faiz denmektedir. Diğer bir ifadeyle uygulanmış olan bu faizlerin negatif oranda düşürülmesi anlamına gelir. Bu doğrultuda bankalar Merkez Bankasını yatırdıkları para üzerinden faiz almazlar. Bunun aksine faiz ödemesi gerçekleştirirler.



Bileşik Faiz Ne Anlama Gelir?



Belli bir dönem içerisinde elde edilmiş olan anapara ve faiz ile beraber, daha sonra diğer birim dönemde hesaba katılan anapara ve faizin yeni tutar üzerinden faiz hesaplamasına girmesidir. Bu bağlamda bir dönemden sonra gelen faize de bir aylık faiz ödemesi gerçekleştirilir.



Reel Faiz Ne Anlama Gelir?



Reel faiz oranı aynı zamanda gerçek faiz oranı anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile enflasyondan arındırılmış olan faiz şekilde de değerlendirilir. Yani nominal faiz oranının enflasyondan arındırılmış olarak ifade edilen şekli biçiminde de ele alınmaktadır.



Faizler Neye Göre Belirlenir?



Faizler aslına bakılırsa birçok farklı kritere bağlı olarak belirlenir ve değişkenlik gösterir. Bunlar içerisinde faiz çeşitleri ile beraber, ana paranın miktarı ile geçen sürede bunu belirlemektedir. Tabii ülke ekonomisi ile beraber ithalat ve ihracat gibi birçok unsur da daha süreç içerisinde yer almaktadır.