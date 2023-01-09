'Faiz oranı yüzde 2'nin üzerinde olmalı'

Enerji fiyatlarındaki gevşemenin devam etmesi halinde bunun gıda fiyatları ve çekirdek enflasyon üzerinde daha az baskı oluşmasını beraberinde getireceğini belirten Lane, bu yıl enflasyonda "oldukça büyük bir düşüş" yaşanmasını beklediğini vurguladı.

Reel ücretlerde büyük bir düşüş görüldüğüne de işaret eden Lane, bununla birlikte devam eden ücret müzakerelerinin önümüzdeki aylarda fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğini de ifade etti.

Euro Bölgesi'nde bir resesyon yaşanacak ise bunun "ılımlı" bir resesyon olacağını öngören Lane, Avrupa ekonomisinin pek çok kişinin beklediğinden daha dayanıklı olduğunu belirtti ve "İş gücü piyasasındaki ivme Avrupa'nın büyük bir daralma ile karşı karşıya olmadığının bir işareti" dedi.