'Faiz oranı yüzde 4.25-4.50 arasına çıkmalı'

Enflasyonu aşağı getirme konusunda şu ana kadar net bir ilerleme sağlanamadığını belirten Atlanta Fed Başkanı Bostic para politikasının "ılımlı şekilde sınırlayıcı" hale getirilmesi, bu çerçevede faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 4.25-4.50 aralığına gelmesi gerektiğini söyledi.

"Enflasyon hala yüksek ve yüzde 2 hedefimize doğru yeterince hızlı şekilde geri gelmiyor" diye konuşan Bostic, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) kasım ayındaki politika toplantısında 75 baz puan ve aralık ayında 50 baz puan faiz artırımı beklediğini vurguladı.

Fed politika faiz oranı halihazırda yüzde 3-3.25 seviyesinde.

Bostic açıklamasında ayrıca İngiliz sterlininin hızla değer kaybetmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımlarına geri dönmesinin Fed politikası konusunda görüşlerini henüz etkilemediğini, İngiltere'deki gelişmelerin ABD ekonomisine bulaşma riski görmediğini de ifade etti.