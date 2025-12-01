'Faiz oranları şu anda iyi bir yerde'

Canlı Borsa
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bankanın para politikası ayarlarından memnun olduğunu ima etti.

01.12.2025 - 10:03 | | Foreks Haber
ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bankanın para politikası ayarlarından memnun olduğunu ima etti. Bloomberg News'un haberine göre Seul'de konuşan Nagel, "Projeksiyonlarımız da faiz oranlarının şu anda iyi bir yerde olduğunu gösteriyor" dedi.

Son aylarda ECB yetkililerinin standart söylemi haline gelen bu ifadeyi tekrarlayan Nagel, "Eurosystem para politikası şu anda genel olarak nötr durumda" diye konuştu.

