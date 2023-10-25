'Faiz oranları yüksek kalacak'
IMF Başkanı Kristalina Georgieva faiz oranlarının cari yüksek seviyelerde uzun süre kalacağının herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini ve yüksek faiz oranlarının küresel büyümeyi daha da yavaşlatacağını söyledi.
25.10.2023 - 11:15 | | Foreks Haber
Riyad'da düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi panelinde konuşan Georgieva, "Enflasyon hala yüksek ve bu da faiz oranlarının yüksek kalmasını gerektiriyor bu da büyümeye daha fazla soğuk su döküyor" dedi.
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Parçalanmış bir dünyada uluslararası iş birliğinin büyüme için kilit önemde olduğunu belirten Georgieva, bunun "gerçekten de en yüksek önceliğe sahip bir mesele" olduğunu vurguladı.