'Faiz patikasına taahhütte bulunmuyoruz'

"Belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz" diye konuşan Lane, "Verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşımın, para politikasının kalibrasyonunun mevcut belirsizliğin çoklu boyutlarını içermesini sağlamanın en iyi yolu olduğunu" söyledi.

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Lane, "Bir sonraki aşamaya geçmenin iki taraflı riskleri olduğunu" söyleyerek, ileriye dönük olarak gerekli olan ince dengeyi kabul etti. Çok erken ya da çok hızlı hareket etmek, "Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması halinde enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe dönmesiyle tutarlı olmayacaktır" dedi.

Aynı şekilde, faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutarak, "Enflasyonu orta vadede hedefin altına itebilir ve feda edilen çıktı, istihdam ve yatırım açısından aşırı yan etkilere neden olabilir" diye konuşan Lane, bunun sonucunda "Bir hızlanma yoluyla düzeltici eylem gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon beklediğimizden daha hızlı bir şekilde geriledi. Enflasyondaki düşüş sürecinin bir sonraki aşaması muhtemelen daha kademeli olacak ve önümüzdeki yol engebelerle dolu olacak" diye konuşan Lane, "ECB manşet enflasyonun, büyük ölçüde olumlu baz etkileri nedeniyle, şimdiye kadar olduğundan daha yavaş düşmesini bekliyor" dedi.