'Faiz sabit kalmalı'

Enflasyonun önümüzdeki yıl %1,7'ye düşeceğini öngören tahminleri değerlendiren Kocher, "Bu, benim için hedefe yakın bir seviye. Ne yönde olursa olsun aşırı tepki vermemeliyiz" dedi.

ECB'nin bu politika duruşuna bağlı kalması ve yalnızca beklentileri değiştirecek yeni bir şok durumunda harekete geçmesi gerektiğini savunan Kocher, "Enflasyon %2'ye yakın olduğu ve dışarıdan bir şok gelmediği sürece, faiz oranlarını ayarlamamak ve yaptığımız şeyi aşırı mühendisliğe tabi tutmamak için iyi bir argüman olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Büyümenin %1 civarında istikrarlı olduğunu belirten Kocher, bu seviyenin muhteşem olmasa da bölgenin potansiyel büyümesine yakın olduğunu da ifade etti.