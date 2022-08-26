'Faiz yıl sonuna kadar yüzde 4 olmalı'

Jackson Hole Sempozyumu'nda CNBC'ye konuşan Bullard, yüksek enflasyonun pek çok kişinin beklediğinden daha uzun süreli olmasını öngörürken, faiz oranlarının henüz enflasyon baskılarını azalmak için yeterince yüksek olmadığını savundu.

Bullard, Fed'in önden yüklemeli faiz artırımlarına gitmesi gerektiğini, bunun piyasalara enflasyon ile mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstereceğini de öne sürdü.

"Faiz oranları şu anda yeterli değil. Politika faizini enflasyon üzerindeki baskıları aşağı itecek yere getirmemiz gerekli. Faizler yüzde 3,75-4 seviyesinin üzerine çıkarıldıktan sonraki adımın ne olacağından çok emin değilim" diye konuşan Bullard, "Benim temel senaryoma göre enflasyon pek çok kişinin beklediğinden daha uzun süreli olacak. Bu, piyasanın fiyatlamadığı bir risk" dedi.