'Faizde tepe noktasına yaklaşıyoruz'
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, BoE'nin faiz oranlarında tepe noktasına yaklaşmakta olduğunu söyledi.
23.05.2023 - 14:25 |
Avam Kamarası Hazine Komitesi'nde konuşan Bailey, "Faiz oranlarında tepe noktasına ne kadar yakın olduğumuzu tarif edemem. Ancak zirveye yakınız" dedi.
Konuşmasında enflasyondaki hızlı yükselişten ders aldıklarını belirten Bailey, "Büyük şoklar karşısında para politikasını nasıl işleteceğimiz konusunda çok büyük dersler aldık" ifadelerini kullandı.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz