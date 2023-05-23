'Faizde tepe noktasına yaklaşıyoruz'

Avam Kamarası Hazine Komitesi'nde konuşan Bailey, "Faiz oranlarında tepe noktasına ne kadar yakın olduğumuzu tarif edemem. Ancak zirveye yakınız" dedi.

Konuşmasında enflasyondaki hızlı yükselişten ders aldıklarını belirten Bailey, "Büyük şoklar karşısında para politikasını nasıl işleteceğimiz konusunda çok büyük dersler aldık" ifadelerini kullandı.